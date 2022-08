Calendar ortodox 3 august 2022. Ce sarbatoare este miercuri?

In aceasta luna, in ziua a treia, pomenirea Preacuviosilor Parintilor nostri: Dalmat, Faust si Isaachie Isaac .Sfantul Dalmat a fost ostas in zilele imparatului Teodosie cel Mare 379 395 , traind in dreapta credinta. Apoi lasandu si femeia si copiii, pentru Dumnezeu, a luat cu sine… [citeste mai departe]