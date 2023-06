Stiri pe aceeasi tema

- Un mare juriu federal l-a inculpat pe Jack Teixeira, un tanar de 21 de ani, membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, acuzat de divulgarea online a unor dosare militare ultrasecrete, a anuntat joi Departamentul de Justitie intr-un comunicat, relateaza Reuters.Jack Douglas Teixeira, in varsta de 21…

- Jack Teixeira, tanarul soldat al Garzii Naționale Aeriene a SUA acuzat de scurgeri de documente clasificate catre un mic grup de jucatori din mediul online, a postat informații sensibile cu cateva luni mai devreme decat se știa anterior și catre un grup de chat mult mai mare, relateaza New York Times,…

- Discord este descrisa ca fiind „complet anonima” și „foarte masculina” fiind inițial o aplicație de jocuri populara in generația Z. Acum, conversațiile au evoluat cu utilizatorii care discuta subiecte precum arme, razboi și, in acest caz, informații extrem de sensibile. Scurgerea documentelor de informații…

- Tanarul de 21 de ani care era Garzii Naționale Aeriene din SUA a fost pus sub acuzare vineri pentru copiere și transmitere ilegala de materiale clasificate in legatura cu scurgerea de documente secrete de la Pentagon, relateaza Reuters și The Guardian. In timpul scurtei audieri de vineri, procurorul…

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, a fost arestat joi de Biroul Federal de Investigatii, la North Dighton (statul Massachusetts).

- Un membru al Garzii Nationale Aeriene a SUA, suspectat ca este autorul recentelor scurgeri de informatii clasificate ale Pentagonului, fost arestat joi in Massachusetts (nord-estul Statelor Unite), informeaza Reuters. Numele sau este Jack Teixeira. FBI a anuntat joi ca „a efectuat o arestare si continua…

- Suspectul in cazul scurgerii unor documente extrem de sensibile ale apararii și serviciilor secrete americane se numește Jack Teixeira, au declarat oficiali americani pentru CBS News . New York Times a relatat anterior ca liderul unui grup de chat de jocuri online in care s-au scurs documentele in ultimele…

- Persoana care a divulgat documente clasificate ale serviciilor secrete americane care au dus la declansarea unei anchete de securitate nationala este un tanar pasionat de arme, care a lucrat la o baza militara, a relatat miercuri The Washington Post, care a citat membri ai unui grup de discutii online…