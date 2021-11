Jack Dorsey se pregătește să demisioneze din fruntea Twitter (CNBC) Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, ar urma sa își dea demisia din fruntea companiei ce gestioneaza una dintre cele mai mari platforme social media din lume, potrivit mai multor surse ale televiziunii americane CNBC.



În prezent Dorsey conduce din funcția de CEO atât Twitter cât și Square, compania sa de plați digitale.



Elliott Management, unul dintre acționarii importanți ai Twitter, a încercat sa îl schimbe pe Dorsey din funcție în 2020 înainte ca firma de investiții sa ajunga la o înțelegere cu conducerea companiei social media.



Miliardarul…

Sursa articol: hotnews.ro

