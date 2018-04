J Balvin lanseaza single-ul si videoclipul „Ambiente”

Stiri pe aceeasi tema

- Jocul incepe asa. Se iau elefantii bizari si se urca pe Transalpina. Restul povestii „bizare” se poate vedea in videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes. Se adauga ingredientul surpriza – o colaborare cu artistul de peste mari si oceane – Kent Archie. Se completeaza…

- Nu, nu e nevoie de multe cuvinte ca sa va spunem povestea noului single, pentru ca ea nu se spune, se simte. Lumea stie cum erau Dorian Popa si Ioana Ignat inainte, dar dupa ce s-au cautat, s-au gasit in noul single “Cand lumea e rea”. 2017 a fost un an senzational pentru cei doi artisti. Dupa piesa…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Dupa 15 ani, Sore si-a pus din nou patinele de gheata in picioare pentru filmarile clipului celei mai noi piese, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama. „Nu stiu altii cum sunt, insa pentru mine…

- Trupa Maroon 5 premiata de trei ori la Grammy, lanseaza videoclipul oficial pentru noul single, “Wait”. Acesta este semnat de David Meyers, regizorul care a colaborat cu nume mari ca Kendrick Lamar, Katy Perry si Justin Timberlake. La finalul lunii octombrie a anului 2017, Maroon 5 a lansat single-ul…

- Directia 5 lanseaza piesa “Cand sunt cu tine”, o poveste de dragoste cu zambete calde si sentimente pe care le ai atunci cand te trezesti dimineata alaturi de jumatatea ta. Versurile sunt scrise de catre Dinu Olarasu, iar muzica este compusa de Marian Ionescu. Videoclipul piesei este regizat de Alex…