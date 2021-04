Stiri pe aceeasi tema

- Ești gata pentru un nou hit J Balvin, unul dintre cei mai ascultati artiști din lume, care are peste 48 de miliarde de stream-uri și peste 55 de milioane de ascultatori lunar, pe Spotify? Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley. Produsa de Lexus și compozitorul…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…

- Hitmakerul benny blanco, autorul unor hituri precum “Eastside” (alaturi de Halsey și Khalid) sau “I Can’t Get Enough” (feat. Selena Gomez, Tainy și J Balvin), lanseaza o noua colaborare hoț, piesa “Unlearn”, alaturi de artista Gracie Abrams. Co-scris alaturi de Abrams, „Unlearn” va aparea pe noul album…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, “Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul “Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 Martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul “Rebota” in 2018, artistul…

- „Badum Tss” ii aduce Cezar Guna, Killa Fonic și REALM impreuna intr-o colaborare care ramane imediat intiparita in minte. Beat-urile fresh ale piesei și vocile artiștilor se completeaza perfect, iar rezultatul este unul care creeaza dependența. Piesa a fost compusa de Cezar Guna, Killa Fonic și REALM,…

- Antagonica, proiect muzical care imbina mai multe stiluri, lanseaza single-ul „Sus paharul”. Piesa este produsa in studioul Bad Sheep Entertainment și reprezinta o colaborare cu Cazanoi Brothers. „”Sus paharul” este o piesa care imbina funk-ul cu muzica lautareasca. Rime, producatorul piesei, a ințeles…

