J Balvin a lansat documentarul „The Boy from Medellin” – VIDEO

- J Balvin lanseaza chiar de ziua lui de nastere o melodie introspectiva, dedicata zilei de 7 mai si intitulata “7 de Mayo”. Track-ul este inclus in documentarul despre viata lui si care apare tot astazi – “The Boy from Medellin”. Piesa “7 de Mayo” relateaza in trei minute fragmente din viata cantaretului…

- Beat-uri dinamice și o piesa cu multa energie care suna perfect pentru vara care se apropie ,”Cool Me Down” este cea mai fresh colaborare dintre Gromee, DJ și producator de top din Polonia și INNA. „Sunt bucuros ca am putut sa lansez aceasta piesa cu INNA și de faptul ca putem impartași aceasta piesa…

- Ești gata pentru un nou hit J Balvin, unul dintre cei mai ascultati artiști din lume, care are peste 48 de miliarde de stream-uri și peste 55 de milioane de ascultatori lunar, pe Spotify? Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley. Produsa de Lexus și compozitorul…

- Rapperul Lil Nas X tocmai a lansat un joc gratuit care te face sa asculți in continuu noua sa piesa „Montero”. Jocul se bazeaza pe „twerk”, iar acesta poate fi accesat gratuit, aici. MY NEW GAME “TWERK HERO” IS OUT NOW! CAN U MAKE IT THROUGH ALL LEVELS?! pic.twitter.com/Juhr1jiZx4 — nope ???? (@LilNasX)…

- Nane și Delia revin cu o noua colaborare de excepție. Artiștii lanseaza In Rai, o piesa de dragoste, care acapareaza atenția de la prima ascultare. Piesa a fost compusa și produsa de Nane, Costel Domințeanu și Alex Cotoi, iar versurile au fost scrise de Nane. „M-am gandit la Delia inca de cand am scris…

- „Mama, pot!” este cadoul muzical pe care Emy Alupei l-a pregatit de ziua ei pentru fani. Cu o poveste sensibila, „Mama, pot!” este o piesa ce dezvaluie cat de important este sa ții capul sus, sa fii ambițios și sa te inconjori doar de oameni de incredere, care iți valorifica corect adevaratul potențial.…

- La Virgin Radio Romania ne place sa va oferim intotdeauna cele mai #FRESH hituri. Astazi va prezentam piesa de la March and June & Andrada, „Sign from God”, piesa pe care o vedem perfecta pentru o zi de luni. Piesa este deja in topuri in Cehia, Ungaria și Slovacia, are peste 100.000 de vizualizari și...…

- BoyFlow are fani in Columbia, Mexic, Argentina și Venezuela și spera ca va reuși sa cucereasca lumea. Artistul care a cucerit America Latina face parte din familia Cat Music Spain, alaturi de care lanseaza și primul single pe 2021. Daca nu știai, Cat Music Spain e filiala spaniola a cesei de discuri…