Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc astazi Izvorul Tamaduirii, prima mare sarbatoare dupa Paste. In traditia populara se spune ca este bine sa facem mai multe lucruri pentru darul tamaduirii și al vieții.In prima vineri dupa Sfintele Paști, zi numita și Vinerea luminata, Biserica ortodoxa a așezat praznicul…

- In fiecare an, in prima vineri dupa Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste Izvorul Tamaduirii, un praznic inchinat Maicii Domnului. Numele de Izvorul Tamaduirii aminteste de o serie de minuni savarsite la un izvor aflat in apropierea Constantinopolului. Gospodinele respecta ziua de praznuire si nu spala,…

- In Vinerea din Saptamana Luminata, creștinii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii, in prima zi de vineri dupa Invierea Mantuitorului Iisus Hristos. In 2023, evenimentul va fi celebrat pe 21 aprilie, cand in toate bisericile ortodoxe se va savarși Sfanta Liturghie și se va oficia slujba de sfințire a apelor.…

- Izvorul Tamaduirii se sarbatorește pe 21 aprilie in 2023. Este ultima zi de vineri din Saptamana Luminata și la originea sarbatorii se afla o minune petrecuta in apropierea Constantinopolului. Sarbatoarea de azi este marcata cu o mulțime de obiceiuri, tradiții și superstiții. Se citește acatistul Izvorului…

- Saptamana de dupa ziua de Paște se numește Saptamana Luminata. Potrivit tradiției, saptamana care urmeaza praznicului Invierii Domnului se numește Saptamana Luminata. Biserica numește aceasta saptamana ca fiind Saptamana Luminata, in care creștinii poarta in suflet lumina Invierii lui Hristos, scrie…

- Saptamana luminata: PROGRAMUL slujbelor religioase de la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Izvorul Tamaduirii, sfințirea apei Credincioșii ortodocși au intrat in Saptamana Luminata. Dupa prima, a doua și a treia zi de Paște, urmatoarea sarbatoare va fi vineri, un praznic inchinat Maicii Domnului.…

- Crestinii catolici sarbatoresc duminica, 2 aprilie, Floriile catolice. Aceasta sarbatoare pica inainte cu o saptamana de Paste. Anul acesta Floriile catolice pica maine, pe 2 aprilie, si ca in fiecare an, bisericile catolice vor fi neincapatoare, celebrand aceasta importanta sarbatoare.Ramurile pe care…

- OrtodoxeAducerea moastelor Sf. Ier. Ioan Gura de Aur; Sf. Marciana imparateasaGreco-catoliceAducerea moastelor Sf. Ioan Gura de AurRomano-catoliceSf. Angela Merici, fc.Aducerea moastelor Sfantului Ierarh Ioan Gura de Aur, arhiepiscop al Constantinopolului, este sarbatorita de Biserica in ziua de 27…