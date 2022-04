Izvorul Tămăduirii 29 aprilie 2022 „I-a dat imparateasa apa celui bolnav si indata o! grabnica izbavire! cum a baut-o s-a vindecat desavarsit, si atata putere a luat, incat s-a sculat din pat sanatos, ca si cum n-ar fi avut nicio boala.”(Canon de mangaiere catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu) Sarbatoarea de astazi ne aminteste de o minune savarsita prin apa unui […] The post Izvorul Tamaduirii 29 aprilie 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara de la Cernobil, din Ucraina, va fi verificata de experți internaționali ai Agenției Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), saptamana viitoare. Echipa va livra și echipamente de securitate, luandu-se, astfel, toate masurile pentru evitarea unui accident nuclear. Agenția AIEA…

- Fostul presedinte al Ucrainei Petro Porosenko il descrie pe președintele rus Vladimir Putin drept o persoana complet iraționala. „Se crede intre Dumnezeu și imparat”, spune Poroșenko intr-un interviu acordat in exclusivitate jurnalistei Ana Maria Roman, realizator News Hour with CNN de la Antena 3. …

- Panica! De aici se vede ca nu suntem pregatiți duhovnicește. Ucenici de ai mei, buni, pe care ii știu de o viața, iși fac planuri sa fuga din țara numai sa nu stea in Romania ca vine razboiul. Fraților, nu conteaza unde te prinde moartea, conteaza cum te gasește moartea. Mai devreme sau mai tarziu […]…

- Papa Francisc a cerut, duminica, in timpul rugaciunii Angelus, in Piata Sfantul Petru, oprirea atacurilor armate in Ucraina, relateaza AFP. ”Faceți armele sa taca. Dumnezeu e cu cei care cauta pacea, nu violența”. ”Ma gandesc la batrani, la toti cei care, in acest moment, cauta un refugiu, la mamele…

- Astazi ne trezim in fața unui calculator ca avem castiguri imaginare, dar nu mai avem pamanturi arate, nu mai avem gospodarie, nu mai avem mancare, nu mai avem conștiința, nu mai avem casa, nu mai avem familie, nu mai avem obiceiuri sanatoase, Liturghie, Dumnezeu, Impartașanie.. Iata radiografia…

- Muntele Athos sau Sfantul Munte, locul unde Maica Domnului a ales sa calatoreasca pe pamant printre oameni simpli, smeriți, curați la trup și feciorelnici cu mintea, sa poata vedea cum o lauda neamul omenesc, ca un dar din partea umanitații ca La purtat in pantece pe Hristos Fiul lui Dumnezeu, Mantuitorul…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse Gabriela Firea a anuntat, luni, ca a transmis o scrisoare oficiala catre Ministerul Afacerilor Sociale si Persoanelor Varstnice din Danemarca prin care solicita o solutie de comun acord pentru aducerea in tara a copilului familiei Rotundu. “Am transmis…

- Un barbat a intrerupt, miercuri, audienta generala a Papei Francisc la Vatican, strigand in limba engleza „Aceasta nu este Biserica lui Dumnezeu”, in timp ce flutura o masca sanitara. Barbatul a fost imediat scos din sala de catre organele de politie, informeaza Reuters. Barbatul, care a fost auzit…