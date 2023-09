Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit, iar fosta soție a lui Victor Slav a confirmat asta, evitand sa dea detalii despre motivele care au dus la ruptura. In urma cu doar cateva luni, aceștia au fost la un pas de desparțire, insa au renunțat la idee.„Da, este adevarat. Nu simt nevoia sa dau…

- Este vestea ce a cutremurat showbiz-ul din Romania. Dupa trei ani impreuna, cand mulți credeau ca vor face pasul cel mare și se vor casatori, cei doi au ales sa porneasca pe drumuri separate. Gabi Badalau, prima reacție dupa ce s-a desparțit de Bianca Dragușanu, in exclusivitate pentru Playtech Știri.…

- Veste bomba in showbiz-ul romanesc. Se pare ca Bianca Dragușanu s-a desparțit de Gabi Badalau, chiar daca mulți se așteptau sa ii vada in curand in fața altarului. Reporterii Playtech Știri au obținut, in exclusivitate, primele reacții ale vedetei. Ce spune și Claudia Patrașcanu. Bianca Dragușanu s-a…

- Prezenta recent la un eveniment monden din Capitala, Bianca Dragușanu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Iubita lui Gabi Badalau a vorbit despre cea mai scumpa bijuterie pe care a primit-o! Bianca este o femeie greu de impresionat, insa se pare ca are o slabiciune atunci cand vine…

- Claudia Patrașcanu este extrem de revoltata, dupa ce Gabi Badalau i-ar fi trimis mai multe mesaje vocale in care țipa la ea. Artista susține ca nu poate munci, pentru ca fostul soț o terorizeaza și nu o lasa sa iși desfașoare activitatea.Deși au trecut mulți ani de cand nu mai formeaza un cuplu, iar…

- Nici bine nu au divorțat oficial, ca deja Claudia Patrașcanu (44 de ani) și Gabi Badalau, dar și familia acestuia, se vor vedea iar in sala de judecata. Asta dupa ce fosta soacra a artistei a ales sa iși dea in judecata fosta nora acuzand-o ca ar fi pus microfoane printre hainele copiilor, in momentul…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi se iubesc inca de dinainte ca afaceristul sa divorțeze oficial de mama copiilor lui, Claudia Patrașcanu, motiv pentru care scandalul separarii a ținut multa vreme prima pagina a ziarelor.…

- Victor Slav a luat-o pe micuța Sofia Natalia de la mama ei, Bianca Dragușanu, și a dus-o cateva zile intr-o vacanța minunata in Bulgaria. Prezentatorul s-a impacat cu fosta iubita.Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița superba, care locuiește cu mama ei. Dupa divorțul parinților, custodia…