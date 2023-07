Stiri pe aceeasi tema

- „Regina intunericului” este buna prietena cu Anamaria Prodan și a susținut-o in momentul scandalului cu Laurențiu Reghecampf. Gabriela Lucuțar conduce o companie de pompe funebre și susține ca din „defect profesional” obișnuiește sa-și imagineze ce coșciug ar fi bun pentru persoanele pe care le intalnește.…

- Anamaria Prodan și-a vazut visul implinit și are primul sau rol intr-un film romanesc. Complotul bonelor este regizat de Iura Lucașu, iar personajul principal din film este chiar impresara. Alaturi de ea, nume cunoscute din cinematografie au acceptat provocarea, printre care și Cristi Iacob.Anamaria…

- Anamaria Prodan e pe cai mari! Se pregatește sa dea lovitura in cinematografie! Impresara a primit rolul principal, alaturi de talentatul actor Cristi Iacob, in noua comedie „Complotul bonelor”, regizata de Iura Luncașu, informeaza click.ro. „Sunt fericita. Iura Luncașu a avut incredere oarba in mine.…

- Anamaria Prodan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate persoane publice din Romania, atat grație personalitații sale, cat și pentru cariera pe care și-a construit-o de-a lungul anilor. Aceasta se afla din nou in centrul atenției in aceste momente, dupa ce s-a desparțit de iubitul ei, Flavius…

- Este știrea momentului in lumea sportului romanesc! Laurențiu Reghecampf a fost dat afara de la Neftchi Baku, la doar un an distanța dupa ce a semnat cu formația azera. Potrivit unui comunicat publicat miercuri, 21 iunie, șefii clubului sportiv au precizat ca desparțirea a fost una de comun acord. Ce…

- Loredana Groza va juca in comedia romantica „Lasa-ma, imi place! Camera 609”, de la Antena 1. Artista revine astfel la una dintre pasiunile ei, actoria, si o intruchipeaza pe Felicia Soare, o cantareata nonconformista. Una dintre cele mai cunoscute si iubite artiste din Romania, Loredana Groza, s-a…

- Anamaria Prodan a anunțat recent desparțirea de Flavius Nedelea, insa cu cateva zile inainte a petrecut alaturi de Viorel Catarama intr-un local de lux din Capitala. Cine a mai fost alaturi de impresara.Anamaria Prodan și Flavius Nedelea au fost impreuna aproximativ un an, insa despre povestea lor de…