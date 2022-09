Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Moroșanu, bun prieten cu Radu Pietreanu, a urcat pe scena iUmor pentru un moment de roast la adresa juratului surpriza al acestei ediții. Luptatorul a dezvaluit lucruri neștiute din relația lor!

- Nick Bodea a cucerit publicul in prima ediție de iUmor, sezonul 13, dupa ce a pus in scena un moment inedit de roast la adresa emisiunii și a juriului. Iata detaliul care a facut numarul sa fie unul special!

- Radu Pietreanu, primul jurat-surpriza al celui mai nou sezon iUmor, ce va avea premiera maine seara, de la 20:30, la Antena 1, va fi surprins cu momente savuroase de roast, venite din partea unor persoane la care s-ar astepta cel mai putin.

- Scandalul dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau continua. Razboiul dintre cei doi dureaza de mai bine de doi ani și pare sa nu se termine prea curand. Conflictele dintre aceștia s-au intensificat destul de mult in ultimele zile. De data aceasta, Claudia Patrașcanu a revenit cu acuzații extrem de…

- Axinte de la Vacanța Mare este in vacanța in stațiunea Mamaia. Ei bine, Florin Petrescu și prietenii lui au ramas cu adevarat șocați cand au vazut ca au de platit o factura de 4.000 de euro, asta dupa ce s-au distrat o singura noapte in stațiunea Mamaia. Actorul a fost uimit cand a vazut nota de plata.

- Axinte, pe numele din buletin Florin Petrescu, este indignat de prețurile din acest an din Mamaia. Actorul și-a ieșit din fire cand a vazut ce nota de plata a primit un apropiat. Prețurile mari de pe litoralul romanesc au scandalizat și vedetele de la noi. Axinte de la „Vacanța Mare” nu este deloc incantat…

- Cat caștiga Radu Pietreanu la fiecare spectacol din vara aceasta. Partenerul lui Mugur Mihaescu (Vacanța Mare) face bani frumoși, fiind extrem de solicitat in randul celor care apreciaza umorul de calitate. In varsta de 58 de ani, Radu Pietreanu a reușit sa depașeasca o perioada grea a vieții sale,…

- Iulia Albu a venit in platoul Romania are Roast in cea de-a șasea ediție, pentru a susține Marmotele vesele. Creatoarea de moda nu a ratat momentul și i-a luat la roast pe cei din echipa adversa, dar cel luat in colimator a fost, de fapt, Micutzu.