Iulie - cea mai călduroasă lună după aproape 100 de ani la Montreal Iulie a fost luna cea mai calduroasa cu care s-a confruntat metropola Montreal dupa aproape un secol, potrivit serviciilor de meteorologie canadiene, citate joi de AFP. Temperatura in cel mai mare oras din Quebec, care s-a confruntat la inceputul lui iulie cu un val de caldura soldat cu zeci de victime, a depasit 30 de grade timp de 11 zile, fata de o medie de 3-4 zile in mod obisnuit, a declarat pentru AFP Steve Boily, meteorolog la Environnement et changement climatique din Canada. Temperatura medie la Montreal a atins 24,2 de grade in iulie, fata de 21,2 grade in mod normal. "O diferenta de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

