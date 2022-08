Iulie 2022, una din cele mai călduroase luni iulie înregistrate vreodată (OMM) Luna iulie 2022 a fost una dintre cele mai calduroase luni iulie din istoria monitorizarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata a ONU cu sediul la Geneva, relateaza AFP. ‘Lumea tocmai a cunoscut una dintre cele mai fierbinti trei luni iulie inregistrate vreodata. Si, evident, dupa cum stim cu totii, un val de caldura foarte prelungit si foarte intens a afectat anumite parti ale Europei’, a declarat purtatoarea de cuvant a OMM, Clare Nullis, in cadrul unei conferinte de presa. Intr-un comunicat, OMM, care citeaza date ale Serviciului… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

