- Mirela Vaida are planuri mari in Noul An. Cunoscuta prezentatoare TV a inceput anul 2024 intr-un mare stil, dupa ce și-a anunțat fanii ce va face de Dragobete, la data de 24 februarie 2024. Iata unde va pleca cunoscuta artista!

- Cristina Almașan a calcat pragul medicului estetician pentru a-și face o intervenție la nivelul sanilor. Influencerița a povestit totul pe rețelele de socializare, menționand cat este de emoționata fiind pentru prima data intr-o sala de operație.

- Cunoscuta scenarista și regizoare, Lia Bugnar critica vehement cel mai difuzat show difuzat de Antena 1, la care a participat in 2020. Atunci, in cel de-al treilea sezon de la „Asia Express”, a facut echipa cu actrița Maria Buza.

- Iuliana Pepene a vorbit despre ceea ce a fost cel mai greu pentru ea in aventura America Express. Prezentatoarea TV susține ca s-a maturizat in competiție și a realizat foarte multe. Iata ce declarații a facut concurenta emisiunii de la Antena 1 despre intregul show de televiziune!

- Tragedia unei mame care și-a pierdut viața in urma unei proceduri de volumizare a buzelor a șocat comunitatea medicala. Femeia din Viena, Austria, a murit la varsta de 28 de ani. Cați bani a platit pentru intervenția care i-a adus sfarșitul.

- In aceasta seara, la Antena 1 este cel de-al 17-lea episod din aventura ”America Express”, iar echipele au ajuns deja in Ecuador. Dar, daca ceea ce s-a intamplat in Columbia li s-a parut, greu, se pare ca ce au gasit in Ecuador a devenit un adevarat coșmar.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 8 noiembrie 2023. Presiunea și-a spus cuvantul pentru echipe. Ionuț Rusu și George Tanase au gasit rapid mașina, dar haosul s-a dezlanțuit apoi, iar Sonia Simionov și Iuliana Pepene și-au aruncat reproșuri aspre in cursa pentru ultima șansa.