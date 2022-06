Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice din conducerea PNL vorbesc deja de primele tensiuni din cadrul partidului, starnite de decizia noului presedinte PNL de a ceda conducerea ANAF taberei social democrate, care ar trebui sa accepte nominalizarea lui Ionut Misa in fruntea ANAF. Aceleasi surse politice spun ca insistenta…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat luni, cu privire la demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL, ca spera ca acest scandal sa nu afecteze coaliția și actul de guvernare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu exista o decizie in partid, dar se discuta pe aceasta tema, cu privire la sustinerea lui Iulian Iancu pentru functia de membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in locul lui Alexandru…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, ca este o discutie in interiorul partidului privind sustinerea lui Iulian Iancu pentru postul din cadrul ANRE, eliberat dupa demisia fratelui lui Paul Stanescu, Alexandru Stanescu. Liderul social-democrat a punctat si faptul ca pentru toate…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a solicitat serviciilor secrete un punct de vedere privind numirea lui Iulian Iancu in conducerea ANRE, sustin surse din conducerea partidului pentru News.ro. “Nu poti sa negi ca Iulian Iancu e unul dintre cei mai buni specialisti in domeniul energiei. Insa are aceasta…

