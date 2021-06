Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a renunțat de mulți ani la Romania și a lasat in spate cariera pe care și-a construit-o in țara natala pentru a cunoaște succesul și fericirea in India. Chiar daca acum vedeta se poate lauda cu atenția publicului de acolo și are o frumoasa relație cu Salman Khan, nu totul a mers ca […]…

- Iulia Vantur a ramas una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, chiar daca s-a mutat in India. Aceasta a cunoscut succesul atat in Romania, cat și in locul unde sta alaturi de partenerul ei, Salman Khan. Pentru ca este extrem de apreciata și are o silueta perfecta, multa lume s-a intrebat cum reușește…

- Relația dintre Iulia Vantur și Salman Khan merge din ce in ce mai bine. Fosta prezentatoare de la PRO TV și-a luat inima in dinți și a decis sa-și urmeze alesul inimii pana in patria acestuia, acolo unde cei doi amorezi traiesc pe picior mare. Iulia Vantur a avut mult curaj atunci cand a decis […] The…

- Iulia Vantur se bucura de un mare succes in India, țara pentru care a lasat Romania, ca sa-i fie alaturi iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. Situația grava din India cauza Covid-19 a determinat-o pe vedeta sa se intoarca, iata, pe meleagurile romanești. Iulia Vantur a revenit in aceste zile...…

- De ani de zile Iulia Vantur are succes in India. Acolo nu este prezentatoare de știri, ci cantareața. Abia acum, la ani de zile de la stabilirea ei la mii de kilometri de Romania, a dezvaluit cum a devenit celebra la Bollywood. Iulia Vantur s-a stabilit in India de mai bine de șase ani, acolo a luat-o…

- Iulia Vantur a revenit in Romania. Momentul cand și-a revazut mama! VIDEO Iulia Vantur locuiește in India de mai multa vreme, acolo unde are o cariera de succes la Bollywood și un iubit celebru, pe actorul Salman Khan. Cu toate astea, vedeta obișnuia sa revina periodic in țara pentru a-și revedea familia…

- Așa cum declara in urma cu o saptamana, Iulia Vantur a ajuns in Romania, iar intalnirea cu mama ei a fost una emoționanta. Vedeta i-a facut o surpriza femeii și a filmat intreg momentul. Iulia Vantur, in varsta de 40 de ani și Salman Khan, de 55 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 6 ani,…

- Chef Sorin Bontea este unul dintre cei mai bine vazuți bucatari din Romania, este juratul cele mai de succes emisiuni culinare și are o viața de familie exemplara. Ei bine, pentru a ajunge aici, juratul de la Chefi la cuțite a muncit mult și a pornit de jos. In continuare va prezentam detalii neștiute…