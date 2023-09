Cea mai recenta apariție pe covorul roșu a Iuliei Vantur a starnit mare valva pe rețelele sociale. Iubita lui Salman Khan este una dinte cele mai frumoase femei. Romanca face furori ori de cate ori iși face apariția in public, iar cea mai noua dintre ele nu face excepție. Iata motivul pentru care fanii cred […] The post Iulia Vantur, aparitie care a starnit mare valva. Motivul pentru care fanii cred ca este insarcinata. Foto appeared first on Playtech Știri .