- Flavius Nedelea iubește din nou! Dupa ce s-au afișat impreuna in ipostaze romantice și și-au facut relația publica, fostul partener al Anamariei Prodan a vorbit, pentru prima data, despre Iulia Salagean. Fosta iubita a lui Alex Bodi l-a cucerit iremediabil pe omul de afaceri din București.

- Patriarhul Daniel a luat o decizie radicala, dupa ce a aflat, din presa, ca unul dintre diaconii sai este mason. Astfel, dupa ce a slujit cu el și i-a acordat o diploma omagiala la 9 octombrie 2022, Patriarhul a decis sa ii retraga distincția diaconului Catalin Tohaneanu. ”In urma unor speculații…

- Trei zodii, decizie grea pana la finalul anului 2023RacRacii se confrunta cu o decizie importanta care se refera la direcția lor in viața dar și in sfera profesionala. Anul 2023 le aduce oportunitatea de a-și explora pasiunile și de a descoperi adevaratul lor scop in viața. Cu sprijinul astrelor, racii…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a anunțat ca nu va mai transfera niciun fotbalist in aceasta vara. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul…

- Visul in care iți apare o ancora poate simboliza nevoia de menținere a autocontrolului. Poate te afli intr-o perioada stresanta și ai nevoie de ajutor pentru a lua o decizie, iar visele pe care le ai noaptea incearca sa iți transmita un mesaj. Vezi ce inseamna cand visezi ancora.Ancora reprezinta, in…

- Dupa ce a decis sa se desparta definitiv de fostul ei iubit, Iasmina Halas a luat acum o decizie radicala. Blondina iși dorește un nou inceput, iar pentru asta a hotarat! Ce are de gand sa faca vedeta in urmatoarea perioada.