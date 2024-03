Iulia Motoc, primul român judecător la „Tribunalul” de la Haga Este pentru prima data cand un roman a depus juramantul pentru funcția de judecator al Curții Penale Internaționale de la Haga. Judecatoarea Iulia Motoc a fost aleasa cu o majoritate de peste doua treimi a reprezentaților, a doua dintre cei șase judecatori selectați, iar acest lucru reprezinta un triumf profesional al candidatei. Funcția de judecator al Curții Penale Internaționale este echivalenta cu cea de Secretar general adjunct al ONU, iar din aceasta perspectiva reușita judecatoarei Iulia Motoc reprezinta un nou obiectiv de excelența, atins, al reprezentarii Romaniei pe scena globala. Curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

