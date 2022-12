Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul rubricii sale, Iulia Albu este cunoscuta pentru comentariile acide la adresa vedetelor autohtone, iar de aceasta data de „radarul” sau nu a scapat nici Anamaria Prodan. Iata ce a facut-o pe vedeta sa lanseze un „atac” la adresa impresarei.

- In ediția de astazi a emisiunii "Poliția Modei", Iulia Albu a reacționat dur la adresa impresarei Anamaria Prodan. Stilista a vorbit despre ținuta vedetei, dar și despre accesoriile pe care aceasta le poarta.

- In ediția din aceasta saptamana de la Poliția Modei, Iulia Albu a comentat una dintre ținutele lui Nicole Cherry. Criticul de moda a avut un atac dur la apariția artistei. Iata cum i-a analizat vestimentația Iulia Albu, dar și ce au avut de spus Ovidiu Buta și hairstiylistul Bassam Dabbas, care a fost…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la ”Euro-Atlantic Resilience Forum - Black Sea Perspectives”, ca astazi, Rusia este, fara indoiala, cea mai grava si directa amenintare la adresa securitatii euro-atlantice si va ramane astfel pe termen lung, iar NATO a raspuns prompt si adecvat, printr-o…

- In, ediția din data de 10 noiembrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, concurenții au avut parte de un conflict. In emisia Mireasa. Capriciile Iubirii au fost date nemulțumirile Roxanei la adresa Adei. Astfel s-a iscat o mica cearta intre cele doua fete.

- In ediția de saptamana aceasta de la Poliția Modei, Iulia Albu a ajuns sa comenteze una dintre ținutele lui Dorian Popa. Criticul de moda a ramas placut impresionata de aparițiile celebrului cantareț. Totodata, și Ovidiu Buta, dar și Ramona Olaru, invitata a emisiunii, au comentat ținuta acestuia. Iata…

- In cadrul emisiunii Poliția Modei, moderata de Iulia Albu la Antena Stars, criticul de moda a analizat ținuta purtata de Ozana Barabancea la un eveniment monden organizat recent. “Daca vreți in general in viața voastra sa purtați o camașa de noapte, puneți-va o camașa de noapte pe voi. Este mult mai…

- In ediția de saptamana aceasta de la Poliția Modei, Iulia Albu a ajuns sa comenteze una dintre ținutele Ozanei Barabancea, dupa ce aceasta a fost la un eveniment important, dar care venea de la munca. Criticul de moda a avut un atac dur la apariția juratei de la Te cunosc de undeva. Iata cum i-a analizat…