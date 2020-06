IUBITUL MARGHERITEI, CONDAMNAT ÎNTR-UN DOSAR DE DROGURI + DE LA CE „PARTY” PLECASE DE FAPT FATA CLEJANILOR CÂND A PRINS-O POLIȚIA Conform informațiilor, in urma cu aproximativ doi ani, iubitul cantareței a fost condamnat pentru consumul și deținerea de substanțe stupefiante. Din cate se pare, iubitul Margheritei a semnat un acord de recunoaștere și astfel s-a ales doar cu o amenda penala, in cuantum de 900 de lei. In plus, a fost obligat și la plata sumei de 550 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecata. Din cate se pare, iubitul Margheritei are și el legaturi cu industria muzicala romaneasca. Tanarul este un cantareț de muzica trap și face parte din trupa ”Nordwlui”. De-a lungul carierei, iubitul Margheritei a scos mai… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Margherita, fiica lui Ionița și a Vioricai de la Clejani, a fost implicata in urma cu o saptamana intr-un accident rutier! Aceasta a fost gasita la volan sub influența substanțelor interzise, insa acum iși dorește o alta metoda prin care sa se poata deplasa!

- Margherita, fiica Vioricai și a lui Ionița de la Clejani, a vorbit, la Romania TV, despre problemele pe care le are dupa ce a fost prinsa ca ar fi condus sub influența stupefiantelor și a facut accident, in urma cu cateva zile. Polițiștii care au facut cercetarea la fața locului au stabilit ca Margherita…

- Dani Otil, cel care de-a lungul timpului i-a avut ca invitati pe Ionita si Viorica de la Clejani (parintii celebrei Margherita ), a avut o remarca ironica cu privire la cele intamplate recent. „De doua zile, citesc despre Margherita, care a facut o nefacuta, nu-mi place cancan-ul, dar faptul ca Margherita…

- "Am inceput personal o ancheta. Stiu ca Marga nu consuma droguri. Clar! Nu exista asa ceva! Am inceput o ancheta de aseara pentru ca nu pot lasa lucrurile asa", a declarat Ionita de la Clejani pentru Romania TV. Margherita de la Clejani i-a spus tatalui ei ca nu s-a simtit bine atunci cand…

- Margherita a provocat un accident rutier in dimineața zilei de 23 mai pe o strada din Capitala. La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliție, iar cantareața a fost testata atat cu alcooltestul, cat și cu drugtestul. Comportamentul acesteia a trezit suspiciuni oamenilor legii, iar aceștia…

- Testele au aratat ca Margherita de la Clejani a consumat un drog de mare risc. Surse din randul anchetatorilor au precizat pentru Romania TV ca fiica Vioricai de la Clejani a consumat opiu. Margherita de la Clejani a fost audiata zeci de minute la Biroul de accidente usoare. Tanara a fost…

- In timpul transmisiunii in direct a echipei de la Antena 3, care avea loc in fata casei artistilor din Clejani, Viorica a iesit din curte, a aruncat in reporter cu o sticla de lapte si a pus furtunul cu apa pe intreaga echipa de filmare, informeaza Antena 3. Citeste si Reactia Politiei dupa…

- Margherita din Clejani a fost prinsa sambata dimineața drogata la volan, dupa ce a intrat intr-o mașina parcata pe bd. Gheorghe Șincai din Capitala, scrie Cancan . Margherita a fost luata de la Poliție de tatal sau, unde, in drum spre mașina a facut cateva declarații extrem de ciudate. Testele au aratat…