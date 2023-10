Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Adrian Brancoveanu, a fost nevoit sa plece de urgența in Israel, iar Andreea Marin a oferit detaliile cu privire la aceasta decizie.In cadrul unui interviu acordat pentru revista Viva , Andreea Marin a declarat ca este mandra de partenerul sau care a plecat in Israel in plin razboi, pentru…

- Adrian Ionuț Brincoveanu a fost numit in funcția de consul general la Haifa (Israel). In lumea mondena, acesta cunoscut drept partenerul Andreei Marin. El apare acum pe site-ul MAE in poziția de consul al Romaniei in Libia, cu precizarea ca Ambasada Romaniei in Libia a fost relocata la Tunis din cauza…

- Adrian Ionut Brincoveanu a fost numit, vineri, consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Haifa, Israel, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Fosta prezentatoare TV Andreea Marin și Adrian Ionuț Brincoveanu formeaza un cuplu de la distanța de peste cinci ani, potrivit Libertatea.…