Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Andreei Marin, de urgența in Israel pentru evacuarea romanilor Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc, de mai bine de șase ani, o frumoasa poveste de dragoste. In ciuda expunerii de care are parte partenera sa, el a preferat intotdeauna sa fie cat se poate de discret. In urma cu aproximativ…

- Recent, Adrian Brancoveanu, a fost nevoit sa plece de urgența in Israel, iar Andreea Marin a oferit detaliile cu privire la aceasta decizie.In cadrul unui interviu acordat pentru revista Viva , Andreea Marin a declarat ca este mandra de partenerul sau care a plecat in Israel in plin razboi, pentru…

- Iubitul Andreei Marin, Adrian Brancoveanu a plecat de urgența in Israel dupa ridicarea nivelului de alerta in zona și acțiunile militare din Gaza. In calitatea sa de Consul General la Haifa, Israel, in care a fost numit recent, Brancoveanu și-a intrat in atribuții rapid. ”Precum știți, situația de criza…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta sambata ca, in continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, azi noapte. Majoritatea persoanelor erau nemulțumite de faptul ca au fost nevoite sa cumpere alte bilete de avion la suprapreț. Unul dintre romani a declarat ca a platit pentru patru persoane…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, in noaptea de luni spre marti, cu curse Tarom si ale unor companii private, potrivit News.ro.„In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel…