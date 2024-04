Stiri pe aceeasi tema

- In contextul evoluțiilor de securitate din regiune, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește recomandarea adresata cetațenilor romani de a evita orice calatorie in Statul Israel, Palestina, Republica Libaneza și Republica Islamica Iran.

- Atenționare de la MAE. Sunt vizați romanii care pleaca in Grecia: „Alerta de Gradul 4 – risc foarte mare!” Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani ca Ministerul elen al Crizelor Climatice și al Protecției Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 – risc foarte mare de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru o țara din Europa, și anume Germania. Iata ce trebuie sa știe romanii care au in pan sa calatoreasca in aceasta perioada spre aceasta destinație!

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, incepand de miercuri, 7 februarie 2024, ora 4:00, pana in dimineata zilei de joi, 8 februarie 2024, vor fi organizate greve ale personalului…