- Și voi v-ați indragostit de Jack din „Titanic”, odata cu frumoasa Rose? Nu, nu ne mira absolut deloc, caci cine nu ar prinde drag de un tanar șarmant, amuzant, calit in toate ale vieții?!

- Centrul Capitalei a intrat in lumea lui Moromete la finalul sapatmanii trecute. Pe Calea Victoriei, in fata Palatului Regal, au fost reconstituite scenele din 1945 cand comunistii se bateau cu monarhistii. In prim plan a fost Niculae Moromete, trimis de la gazeta sa faca un reportaj.

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale. Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…

- Marius Lacatus, Miodrag Belodedici, Florin Prunea si Gica Popescu se numara printre invitatii premierei de gala a filmului „Fotbal infinit”, regizat de Corneliu Porumboiu, care va avea loc joi, la Cinema Muzeul Taranului.Documentarul il urmareste pe Laurentiu Ginghina, functionar la Prefectura…

- A urcat pe scena de la o varsta frageda, demonstrandu-și talentul muzical deosebit. Aprecierea celor din jur n-a intarziat sa apara, Iulia Stanescu fiind cooptata in echipa emisiunii Abracadabra. Ulterior, s-a ”nascut” și prima ei piesa, ”Inima de țiganca”, care a propulsat-o in topurile muzicale romanești.…

- Muzeul National al Taranului Roman (MNTR) a transmis, luni, in urma intreruperii proiectiei filmului „" de catre un „grup de crestini”, ca reprezentantii institutiei nu vor ca aceasta sa fie transformata in terenul minat al unor confruntari care tin mai degraba de ideologie decat de credinta. Muzeul…