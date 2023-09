Stiri pe aceeasi tema

- Italienii isi iau masuri de precautie, dupa ce regiunea din jurul orasului Napoli a fost zguduita, saptamana aceasta, de cel mai puternic cutremur din ultimii 40 de ani. Activitatea seismica pe Campi Flegrei, un camp de cratere vulcanice antice, s-a intensificat in ultimele luni, iar expertii spun ca…

- Este dezastru in Maroc dupa cel mai puternic cutremur inregistrat in ultimii 60 de ani in aceasta tara. Peste 2.100 de oameni au murit si peste 2.400 au fost raniti in urma seismului cu magnitudine 6,8 pe Richter.

- Un cutremur puternic cu o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter a lovit centrul Turciei vineri, 8 septembrie 2023, provocand panica și ingrijorare in regiune. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), seismul a avut loc la ora 05:02:59 (ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Chinei duminica, a anuntat Institutul Geologic al SUA (USGS), autoritatile raportand ca cel putin 21 de persoane au fost ranite si peste o suta de cladiri s-au prabusit, transmite CNN.

- Un cutremur puternic s-a produs in Turcia, marți dimineața, in jurul orei 08:44. Seismul a inregistrat o magnitudine de 5,4 grade pe scara Richter. Din primele informații, se pare ca acesta s-a produs in centrul țarii.