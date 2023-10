Planul face parte din eforturile prim-ministrului Giorgia Meloni de a tine sub control a doua cea mai mare datorie publica din zona euro, ca pondere din PIB, in timp ce investitorii urmaresc indeaproape finantele publice ale Romei. Raportul datoriei Italiei/PIB ar urma sa scada la 139,6% in 2026, de la 140,2% in acest an. Noile tinte iau in considerare veniturile din vanzarea activelor, asteptata in urmatorii trei ani, a spus DEF, aratand ca, fara planurile de vanzare, povara datoriei probabil ar creste. Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a spus in document ca vanzarile de pachete de actiuni…