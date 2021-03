Italia va testa trenurile "fără Covid" Care este ideea planului ​Italia va testa, dupa modelul câtorva curse aeriene, și trenurile &"fara Covid&" pe câteva rute dintre orașele mari, ideea fiind ca toți pasagerii, dar și angajații care deservesc trenul, vor fi testați înainte de plecare. Italia este în plin val trei al pandemiei și numarul de cazuri a urcat din nou, dupa o perioada în care lucrurile pareau sa mearga mai bine. Media a fost de 25.000 de cazuri noi pe zi în ultima saptamâna, cel mai grav fiind în regiunile Lombardia, Emilia - Romagna și Campania.



