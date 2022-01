Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Suceava a intrat, seara trecuta, intr-o cafenea din Suceava, a amenințat-o pe barmanița cu pistolul și a fugit cu toți banii din casa de marcat. Incidentul a avut loc seara trecuta, in jurul orei 20:30, la Suceava. Speriata, barmanița face cativa pasi inapoi, in timp ce agresorul goleste…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II au depistat cincisprezece cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare care transportau diverse bunuri in Italia. ”In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera…

- O mama și cei doi copii ai sai au incercat sa se sinucida, vineri dupa-amiaza, la Calarași. Femeia și fiica sa au murit, in timp ce fiul este in stare grava la spital. Cei trei mai incercasera sa se sinucida, in același mod, in urma cu aproximativ cinci ani. Poliția din Calarași fost sesizata vineri…

- Un angajat al Reprezentantei Ministerului Apararii al Federatiei Ruse pentru activitatea comemorativa de cinstire a eroilor in Romania a sesizat Politia in legatura cu disparitia unei sume de bani din seiful institutiei, au declarat, pentru Agerrpres, surse din Politie. “La data de 27 decembrie, Sectia…

- Seiful unei firme de curierat de langa Timisoara a fost spart, in noaptea de marti spre miercuri. Hotii ar fi furat suma de aproximativ 100.000 de euro. Politistii au deschis dosar penal pentru furt calificat si incearca sa afle cine a dat spargerea. “Azi-dimineata, in jurul orei 04:30, politistii Sectiei…

- Poliția britanica a facut public numele presupusului terorist care se afla la volanul taxiului care a explodat in fata Spitalului de femei din Liverpool. Este vorba despre un tanar in varsta de 32 de ani Conform BBC și Agerpres, poliția antiterorista din Anglia s-a declarat „ferm convinsa” ca Emad Al…

- Aproximativ 20 de migranti au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca granita in Ungaria pe jos, pe langa punctele de control de la Nadlac II si Curtici, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania. In perimetrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II,…