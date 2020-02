Italia, ţara din Europa cea mai lovită de coronavirus. 16 cazuri depistate într-o singură zi, s-au închis şcolile La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari. Intr-o stire separata, agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane au fost diagnosticate cu o boala foarte contagioasa in regiunea Veneto, dar pana acum nu se stie daca este vorba despre o infectare cu noul coronavirus. Intre timp, surse oficiale au anuntat ca cel putin noua orase din Lombardia si unul din Veneto au inchis vineri barurile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Micul oras Codogno, din nordul Italiei, unde sase persoane au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, printre care si un barbat in varsta de 38 de ani aflat la terapie intensiva, a decis vineri inchiderea tuturor locurilor publice, informeaza France Presse. Primarul acestei localitati ce numara circa…

- Mica localitate Codogno, în nordul Italiei, unde șase persoane au fost testate pozitiv la noul coronavirus, printre care un barbat de 38 de ani internat la terapie intensiva, a decis vineri sa închida toate locurile publice, scrie AFP.UPDATE Cel puțin 9 orașe din Lombardia și unul…

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess aflat in Japonia au inceput miercuri sa coboare de pe nava pe care au fost depistate peste 540 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus care a ucis peste 2.000 de persoane in China, informeaza AFP. Aproximativ 500 de pasageri care nu prezentau…

- Un nou lot de teste efectuate pe 681 de persoane aflate la bordul pachebotului Diamond Princess, aflat in carantina in apele japoneze, a indicat 88 de cazuri noi, a anuntat marti Ministerul Sanatatii din Japonia, citat de AFP potrivit Agerpres. In urma acestor rezultate, numarul total de cazuri de…

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat duminica, intr-o conferința de presa, ca deși in Europa au aparut cazuri de pacienți infectați cu virusul din China, „niciun stat din jurul Romaniei nu are cazuri confirmate de infectie cu coronavirus”.La nivel national, Institutul Matei Bals…

- "Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din China cu putine cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus (128 cazuri), raspandite in 11 localitati. A sosit in tara in urma cu 8 zile. Este foarte putin probabil…

- Este foarte puțin probabil ca studentul din Bacau sa fie infectat cu noul coronavirus, la sosirea in țara el a prezentat doar febra și tuse seaca, care intre timp s-au remis, in momentul de fața acuzand dureri musculare, anunța Ministerul Sanatații, anunța MEDIAFAX.„Pacientul a venit dintr-o…