Italia a anunțat masuri antivirus in Sicilia pe fondul creșterii spitalizarilor COVID-19 in regiune. Ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, a declarat ca Sicilia va intra in zona galbena, iar oamenii vor fi obligați sa poarte masca și in interior și in aer liber. De asemenea, se impun unele restricții suplimentare de capacitate in locurile in care oamenii se aduna. Este pentru prima data in doua luni cand masurile impotriva COVID-19 sunt reimpuse la nivel regional. Sicilia are cel mai mare numar de persoane spitalizate și in terapie intensiva datorita COVID-19 din regiunile italiene.…