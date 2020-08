Italia se pregătește de redeschiderea școlilor cu… ferăstrăul Italia, primul epicentru Covid-19 din afara Chinei, a folosit un regim de testare agresiv și maști de fața pentru a invinge un al doilea val de pandemie pana acum. Dar, pe masura ce copiii italienilor se pregatesc sa se intoarca in sala de clasa, multe școli iau lucrurile in propriile lor maini – prin taierea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii britanici sunt de parere ca exista riscul apariției unui al doilea val de covid-19, mult mai grav decat primul, daca școlile se vor redeschide fara o strategie bine pusa la punct.

- Italia pregateste un pachet de stimulare de 20 de miliarde de euro prin care familiile vor beneficia de scutiri fiscale si mai multe fonduri vor fi acordate pentru a sprijini sectorul auto, autoritatile locale si angajatii concediati temporar, pe fondul pandemiei de coronavirus (COVID-19), au declarat…

- Autoritatile din Sri Lanka au ordonat luni reinchiderea scolilor, la doar o saptamana de la redeschiderea acestora, din cauza unei cresteri a cazurilor de COVID-19 in aceasta insula din Asia de Sud, informeaza AFP.

- Un grup de lucru interministerial pentru pregatirea redeschiderii scolilor si universitatilor din toamna a fost constituit la Guvern, urmand sa fie elaborat un ghid de norme si reguli.''La nivelul Guvernului am constituit un grup de lucru pentru a pregati scolile si universitatile in vederea…

- Oficialii din Ministerul Educației iau in calcul mai multe scenarii pentru redeschiderea școlilor de la toamna cu toata masurile necesare de protecție impuse de contextul actual cu pandemia de coronavirus. Ministrul Educației Monica Anisie este de parere ca respectarea distanței sociale de 2 metri…

- Intoarcerea la scoala va fi treptata si se va face pe grupe de varsta pentru scolile primare. Intr-o prima faza vor reveni la scoala elevii cu varste cuprinse intre 4 si 6 ani si 10 - 11 ani in Anglia, a declarat premierul Johnson in timpul unui briefing de presa consacrat masurilor de combatere…

- Reinceperea scolilor in 22 de tari europene nu a dus la vreo crestere semnificativa a infectiilor de coronavirus in randul copiilor, parintilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinta a ministrilor Educatiei din toata Uniunea Europeana, scrie publicația The Guardian Acum cand in Regatul Unit…

- Reînceperea scolilor în 22 de tari europene nu a dus la vreo crestere semnificativa a infectiilor de coronavirus în rândul copiilor, parintilor sau personalului, s-a spus la o videoconferinta a ministrilor Educatiei din toata Uniunea Europeana, scrie publicația The Guardian,…