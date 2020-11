Italia se apropie cu pași repezi de carantina totală Italia se apropie incet și sigur de carantina totala. O decizie finala se va lua pe 15 noiembrie, in cazul in care numarul de infectari nu scade intre timp, conform Mediafax . Medicii italieni cer carantina de cateva zile, iar oficialii din Guvern sunt tot mai ingrijorați de parcursul curbei epidemiologice, așa cum arata Libertatea . Sunt luate in considerare implementarea unor masuri și mai stricte – de exemplu, inchiderea restaurantelor sambata și duminica la pranz. Italia este imparțita momentan pe zone roșii, portocalii și galbene, in funcție de gradul de infectare cu COVID-19 , unde roșu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

