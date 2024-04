Taximetriștii corup Italia In Italia, clienții stau la coada la taxiuri și nu invers. In intreaga regiune Abruzzo, cu aproape 1,3 milioane de locuitori, exista doar 97 de taxiuri autorizate. Roma are doar 28,5 taxiuri la fiecare 10.000 de cetațeni. Iar Palermo are doar cinci taxiuri autorizate la 10.000 de locuitori. Aceasta penurie este consecința refuzului de a […] The post Taximetriștii corup Italia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de for decizional, noi reguli pentru domeniul jocurilor de noroc in Romania. Daca reprezentantii coalitiei PSD-PNL sustin ca legea da prima mare lovitura industriei pacanelelor, opozitia vorbeste despre ipocrizie si despre faptul ca puterea actuala face jocul…

- Urmatoarele intreruperi se vor realiza pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si alimenta clientii in bune conditii. Retele Electrice Dobrogea companie parte a grupului PPC, denumita anterior E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare…

- VIDEO: Taximetriștii din Alba Iulia continua greva foamei. Sunt hotarați sa protesteze pe termen neliminat Cațiva taximetriști din Alba Iulia care au intrat in greva foamei, de sambata, continua protestul și duminica, 3 martie. Aceștia spun ca sunt hotarați sa continue greva pana cand cerințele lor…

- Daca in 2023 tranzacțiile rezidențiale au scazut in București de la circa 35.000 la 29.000 de unitați, in schimb, in Ilfov, acestea au crescut de la 6.400 la aproximativ 6.800 unitați. Acesta poate fi inceputul unei tendințe de reorientare a preferințelor cumparatorilor pentru Ilfov, in detrimentul…

- Luni, protestul se va desfasura intre orele 7:00-9:00 si vor participa peste 600 de taxiuri, atat din Bucuresti, cat si din tara.Conform unui comunicat al Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, actiunea are ca scop atragerea atentiei Guvernului Romaniei, privind multiplele solicitari depuse in…

- Analiza arata ca gruparea extremista ar putea surclasa coaliția centrista care il susține pe președintele Emmanuel Macron, scrie Politico.Extrema dreapta franceza ar urma sa inregistreze cel mai bun rezultat din istorie la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European, arata un nou sondaj.Rassemblement…

- GRUP PETROL MARIN, CUI 7471838, cu sediul in judetul CONSTANTA, municipiul CONSTANTA, str. MARCUS AURELIUS, nr. 18, camera 9, et. P titular al Autorizatiei de construire nr. 18 din 31.01.2024, emisa pentru executarea lucrarilor de constructii privind constructiile si amenajarile: CONTINUARE LUCRARI…

- Cum au ajuns mai mulți locuitori din Alba sa piarda sume mari de bani. Detaliile care i-au indus in eroare. Atenționarea Poliției Mai mulți locuitori din Alba au pierdut sume considerabile de bani dupa ce au fost abordați pe internet pentru ”investiții” și caștiguri financiare rapide. Poliția Alba atenționeaza…