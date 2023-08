Stiri pe aceeasi tema

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…

- Siegfried Mureșan, raportor al Parlamentului European pentru buget și vicepreședinte PPE, a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre declarațiile și acțiunile lui Viktor Orban in relația cu Rusia și Uniunea Europeana. Europarlamentarul a spus ca acestea sunt „periculoase pentru unitatea Uniunii…

- In contextul in care in ultimul an am vazut scumpiri uriașe, in special la alimente de baza, cum ar fi oale, laptele sau zaharul, al caror preț a crescut cu peste 16% in Europa, mai multe state UE au luat masuri drastice pentru a stopa acest fenomen.Printre cele mai mari majorari de prețuri au avut…