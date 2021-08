Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile forestiere violente continua sa provoace daune uriase in Italia, iar pompierii sunt suprasolicitati in timp ce zeci de focare sunt active in regiunile continentale sudice si in Sicilia, relateaza DPA miercuri. Peste 300 de incendii forestiere au fost raportate marti, intr-un interval…

- Mai multe zeci de incendii raman active in sudul Italiei si ingrijoreaza mai ales focarele din masivul muntos Aspromonte, din regiunea Calabria, in timp ce starea de alarma continua in asteptarea unui val de caldura cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, relateaza marti EFE. Centrul…

- Italia continua lupta cu incendiile de vegetatie, a precizat vineri dimineata departamentul de pompieri in contextul in care meteorologii prognozeaza temperaturi extrem de ridicate pentru zilele urmatoare, iar in nordul tarii sunt asteptate furtuni, informeaza DPA. Pompierii au fost solicitati…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Incendiile forestiere violente din estul Rusiei s-au raspandit rapid, iar pompierii au continuat miercuri lupta cu flacarile care au cuprins o zona de peste 600.000 de hectare din regiunea siberiana Iacutia, conform Agentiei Federale pentru Silvicultura, relateaza DPA. Zona afectata include…