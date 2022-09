Italia intenţionează să reducă încălzirea în locuinţe şi în companii în timpul iernii cu scopul de a economisi gazele folosite Italia a importat aproximativ 40% din gazul sau din Rusia inainte de izbucnirea razboiului din Ucraina, dar a inceput rapid sa caute surse alternative de aprovizionare si sa incerce sa isi reduca dependenta de Moscova. Potrivit unui plan guvernamental anuntat marti, temperatura din blocurile de apartamente si din alte cladiri publice va fi fixata la 19 grade Celsius, cu un grad Celsius mai mica decat in trecut. Temperatura va fi stabilita la 17 grade Celsius pentru spatiile industriale. De asemenea, sistemul de incalzire va fi pornit cu o ora mai putin in fiecare zi. Roma poarta negocieri cu organizatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorii Statelor Unite și ai Uniunii Europene in Rusia au parasit Moscova dupa ce și-au incheiat mandatele diplomatice și pe masura ce invazia Rusiei in Ucraina a facut ca relațiile dintre Occident și Moscova sa ajunga la cel mai scazut punct de dupa Razboiul Rece, noteaza The Moscow Times.

- Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, i-a scris Inaltului reprezentant pentru afaceri externe al UE Joseph Borrell, transmitandu-i ca e esential ca in urmatoarele ore si zile europenii sa vada demersuri consistente din partea diplomatiei pentru a evita o catastrofa la Zaporojie. El argumenteaza…

- Zeci de marci de consum si-au suspendat operatiunile in Rusia dupa ce Moscova a trimis zeci de mii de militari in Ucraina pe 24 februarie, printre companiile care au anuntat planuri pentru o iesire definitiva aflandu-se H&M, IKEA si Nike. IKEA, cel mai mare brand de mobila din lume, si-a inchis magazinele…

- Serghei Soigu susține ca Rusia nu are nevoie sa folosesca arme nucleare pentru a atinge obiectivele stabilite in Ucraina „Din punct de vedere militar, nu este nevoie sa folosim arme nucleare in Ucraina pentru a atinge obiectivele stabilite. Scopul principal al armelor nucleare rusesti este de a descuraja…

- Ungaria, membra a Uniunii Europene, a mentinut ceea ce numeste relatii pragmatice cu Moscova de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, creand tensiuni cu unii aliati ai Uniunii Europene dornici sa adopte o linie mai dura. A Ungaria, care este dependenta in proportie de 85% de gazul rusesc, se opune ferm…

- ”Ne asteapta o iarna de prudenta si consum sobru, dar mai durabila decat alte tari”, a spus Roberto Cingolani intr-un interviu la postul de stat RAI. Cingolani a spus ca sistemul de depozitare al Italiei este plin in proportie de 75%, fiind pe cale de a atinge obiectivul de 90% inainte de iarna. El…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters cu referire la Agerpres.ro . La nivel global, Ucraina…

- Sa citești mintea președintelui rus Vladimir Putin este de obicei o sarcina dificila, dar uneori liderul de la Kremlin ne ușureaza munca. Cuvintele rostite saptamana trecuta de Putin la Moscova, in timpul unei intalniri cu un grup de tineri antreprenori ruși, vorbesc de la sine: Ceea ce incearca președintele…