Italia înăspreşte restricţiile pe fondul exploziei numărului de cazuri de îmbolnăviri Italia inasprește restricțiile din cauza creșterii din ce in ce mai mare a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. In ciuda opozitiei guvernatorilor regiunilor si a manifestatiilor anti-izolare, Guvernul Italian a decis sa inaspreasca restricțiile. Aproape 20.000 de noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Italia, potrivit bilantului anuntat de autoritati sambata, un record national. In total, peste 500.000 de cazuri de infectare si 37.000 de decese au fost recenzate in prima tara europeana afectata dur de pandemie. Noile reguli Conform AFP, cinematografele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

