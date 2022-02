Italia: Curtea Constituțională respinge referendumul pentru eutanasia asistată, deoarece nu protejează viața Curtea Constituționala a Italiei a respins o petiție de organizare a unui referendum privind eutanasia asistata legal, scrie Euronews. Curtea Constituționala a motivat ca votul intr-o asemenea situație nu ii va proteja suficient pe oamenii slabi și vulnerabili și, prin urmare, s-ar incalca Constituția. Petiția pentru organizarea referendumului a strans peste 750.000 de semnaturi, cu mult peste pragul necesar. Conform legislației italiene, oricine ajuta o persoana sa se sinucida risca intre 5 și 12 ani de inchisoare. Opoziția fața de eutanasia asistata legal este puternica in Italia, țara in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

