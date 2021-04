Stiri pe aceeasi tema

- Italia ramane inchisa pana in luna mai Italia ramane inchisa pana in luna mai. De luni, peste jumatate din tara va fi in scenariul rosu. Calabria, Toscana si Valle d’Aosta se alatura celor 7 regiuni si provinciei autonome Trento in care sunt deja in vigoare cele mai dure restrictii. Cu inca 24.000 de…

- Pe parcursul zilei de sambata, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au emis un ordin comun, care aduce modificari modului de funcționare a unitaților de invațamant, in sensul ca elevii inscriși in clasele terminale sa poata participa fizic la cursuri, indiferent de scenariul in care se afla…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți la Antena 3, citat de Digi24 , ca a cerut un punct de vedere din partea reprezentanților din Sanatate, iar in urma discuțiilor s-a stabilit ca elevii ar putea fi scutiți de purtarea maștii de protecție la orele de sport, doar daca sportul se face…

- Elevii clujeni se vor bucura de luni, 8 februarie, de 10 autobuze noi construite la fabrica Iveco din Italia. Noile autobuze ultramoderne au norma Euro 6. Mașinile sunt dotate cu sistem de încalzire în sezonul rece, sistem de aer condiționat pentru sezonul cald, indicatoare…

- Turneul de la Sfantu Gheorghe a fost unul incredibil de bun pentru Handbal Club Dobrogea Sud. Elevii lui Djordje Cirkovic au jucat miercuri cu CSM Bacau, iar joi cu HC Botosani.Meciul cu bacauanii jucat in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe a fost dominat de echipa noastra, care a condus in permanența…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii care vor merge fizic la școala vor primi masti de protectie. Potrivit ministrului, exist un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar, potrivit Agerpres.

- Educația este foarte importanta pentru viitorul noii generații, așadar, sub o forma sau alta, școala va trebui sa continue. Unele state europene au luat deja decizii privind școlile.Italia - Școlile s-au redeschis acum 2 zile, insa doar jumatate dintre elevi vor fi fizic la scoala.Franța - Elevii din…

- Elevii romani mai au cel puțin o luna pana cand vor putea sa se reintalneasca in sala de clasa cu dascalii și colegii. Intre campania de vaccinare și amenințarea noii tulpinii a COVID-19, autoritațile din toate statele europene trebuie sa decida ce fac in privința școlilor inchise.