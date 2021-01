Stiri pe aceeasi tema

- Pentru dezvoltarea vaccinului a fost alocata suma de opt milioane de euro. Producția a fost posibila in urma unui acord incheiat intre presedintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti, ministrul Sanatatii, Roberto Speranza, ministrul pentru Cercetare stiintifica, Gaetano Manfredi, Consiliul National de…

- Autoritațile italiene au anunțat marți ca potențialul lor vaccin anti-Covid s-a dovedit sigur in faza 1 de testare, informeaza Agerpres, care citeaza EFE. Potrivit sursei citate, este vorba despre un vaccin creat de compania farmaceutica italiana ReiThera, cu sediul la Castel Romano. La cercetare și…

- Autoritatile italiene au asigurat marti ca potentialul lor vaccin, dezvoltat integral in tara, a demonstrat ca este sigur in faza 1 de testare si a indus un raspuns imun pe subiectii umani, precizand ca vor prezenta protocolul agentiilor de reglementare a medicamentelor in perioada urmatoare, potrivit…

- Medicul șef al secției de boli infecțioase din cadrul Spitalului Județean Suceava, dr. Monica Terteliu, a fost primul sucevean care s-a vaccinat impotriva virusului Sars-Cov-2. Campania de vaccinare anti-Covid a debutat in aceasta dimineața la centrul de la Spitalul Județean Suceava. Directorul Direcției…

- Statele Unite au demarat luni campania de vaccinare anti-Covid cu serul produs de compania Moderna, care a fost aprobat de FDA vineri, 18 decembrie, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Prima persoana vaccinata a fost Mandy Delgado, o infirmiera din Hartford, oraș din statul Conneticut. Totul s-a…

- Pfizer este prima companie farmaceutica ce prezinta o solicitare de acest tip in Japonia. Daca va fi aprobata solicitarea, campania de vaccinarea ar putea incepe in martie 2021.Compania farmaceutica americana a predat ministerului materialul privind testele clinice realizate pana acum, precum si alte…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca a fost informata de Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) ca anumite documente legate de autorizarea vaccinului dezvoltat impotriva Covid-19 au fost accesate intr-un atac cibernetic, potrivit Reuters. EMA, care analizeaza medicamente si vaccinuri pentru…

- Datele prezentate Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) de catre Pfizer/BioNTech si Moderna cu privire la vaccinurile lor dezvoltate impotriva maladiei COVID-19 sunt "foarte solide", conform unui anunt facut joi de directorul executiv al EMA, Emer Cooke, transmite Reuters. "Dispunem de…