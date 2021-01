Stiri pe aceeasi tema

- Numarul crescut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus le-a determinat pe autoritațile din Italia sa inaspreasca din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica. Vor exista trei „zone rosii”, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Roberto Speranza. In noile zone rosii – Lombardia,…

- Israel, o tara cu mai putin de 9 milioane de locuitori, a depasit marti 2.000 de noi contagieri intr-o singura zi si se apropie vertiginos de pragul de 2.500, fixat de guvern pentru a impune noi restrictii, relateaza EFE, potrivit AGERPRES. Ministerul Sanatatii a informat marti despre 2.279…

- Londra intra in nivelul 3 de restricții din Anglia, din cauza numarului ingrijorator de infectari. Matt Hancock, Secretar de stat in Ministerul Sanatații din Marea Britanie, avertizeaza ca numarul mare de infectari ar putea fi cauzat de o noua forma de Covid-19, care s-a raspandit rapid in sud-estul…

- De miercuri, in mai multe regiuni din Italia intra in vigoare noi restrictii, in cadrul eforturilor de combatere a epidemiei de coronavirus, semnaleaza dpa, potrivit AGERPRES.'Situatia epidemiologica din tara noastra continua sa se inrautateasca', a declarat Giovanni Rezza, inalt oficial in…

- Italia a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 37.809 cazuri noi de Covid-19 și 446 decese. Din spitale au fost externate peste 10.000 de persoane, fața de aproape 5.000 joi. Joi erau 34.505 cazuri noi, iar vineri sunt 37.809. Numarul total al persoanelor infectate, de la inceputul epidemiei, este de…

- Dupa ce numarul de infectari cu virusul ucigaș din China a crescut din nou in Italia, premirul țarii, Giuseppe Conte, ia atitudine și declara ca se vor impune masuri drastice. In caz contrar, țara nu ar putea evita un lockdown.