Italia amână referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari, din cauza coronavirusului (surse) Din cauza epidemiei de coronavirus guvernul italian va amana referendumul privind reducerea numarului de parlamentari ce era programat pentru data de 29 martie, au declarat joi surse politice citate de agentia Reuters.



Nu a fost decisa o noua data pentru referendum, conform acelorasi surse.



Legea care urma sa fie supusa votului popular, impulsionata de partidul de guvernamant Miscarea Cinci Stele (M5S), a fost aprobata de parlamentul de la Roma in octombrie cu o larga majoritate. Insa multi parlamentari au incercat de atunci sa blocheze aceasta reforma, prin care numarul…

Sursa articol: agerpres.ro

