- Raspandirea coronavirusului pare de neoprit și in Europa. In Italia, numarul de cazuri a crescut intr-o singura zi cu 50% si cinci pacienti au murit. In zona rosie, restrictiile impuse sunt tot mai aspre, iar 18 oameni au fost arestati dupa ce au incercat sa fuga din carantina. Peste Ocean, autoritatile…

- In Italia, unde se afla cea mai mare comunitate de romani din strainatate, numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a crescut brusc la 157, iar al mortilor la trei. Guvernatorul Lombardiei a spus ca in regiune s-a ajuns la 89 de pacienti, fata de 54 in ziua anterioara, iar un purtator de cuvant al…

- Înca 57 de oameni, 55 de membri ai echipajului si doi pasageri, au fost infectati cu noul coronavirus la bordul navei Diamond Princess. În total, 691 de persoane s-au îmbolnavit pe vasul de croaziera, iar trei dintre ei au decedat. Pe vas se afla în continuare noua români,…

- „Din nefericire, doua persoane au decedat intr-un unitate de terapie intensiva, in contextul varstei inaintate si a unui sistem imunitar deficitar", a declarat Kianouche Jahanpour, purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, conform sursei citate. Citeste si: Ce este coronavirusul…

- Un nou bilant al epidemiei cauzate de noul coronavirus indica 2.000 de morti in China, dupa anuntarea miercuri de catre autoritatile din provincia Hubei (centru), epicentrul epidemiei, a 132 de noi decese,...

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca 242 de persoane au murit miercuri din cauza epidemiei de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total de decese la nivel mondial se ridica acum la 1.357, informeaza CNN.Citește și: ZVON delicat in PSD - Mircea Draghici…

- O cladire goala a fost transformata de chinezi, in doar 48 de ore, intr-un spital dedicat pacienților imbolnaviți de coronavirus. Au aparut imagini din interiorul unitații sanitare amenajate fulgerator!