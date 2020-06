Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de externe, Luigi Di Maio, a cerut 'reciprocitate' de la partenerii europeni in ce priveste redeschiderea frontierelor, in contextul in care Austria si Elvetia isi mentin inchise granitele cu Italia in pofida unei relaxari care se generalizeaza in Europa, noteaza AFP. 'Italia…

- Italia pledeaza pentru o reluare coordonata a deplasarilor pe teritoriul Uniunii Europene (UE) la 15 iunie, care ar putea deveni "Ziua Z" pentru turismul european, a declarat luni seara ministrul italian de externe Luigi Di Maio, informeaza marti AFP. "Lucram pentru a putea reporni toti odata pe 15…

- Presedintele Adunarii Nationale a Frantei, Richard Ferrand, si omologul sau german, Wolfgang Schaeuble, presedintele Bundestag, lanseaza marti un apel la redeschiderea cat mai rapida a frontierelor din Europa, dupa cateva saptamani de restrictionare a circulatiei din cauza epidemiei de coronavirus,…

- Germania va incepe sa ridice progresiv, din 16 mai, unele dintre restrictiile introduse la frontiere pentru a incetini propagarea coronavirusului, cu obiectivul ca din 15 iunie sa se poata calatori din nou liber in Europa, a declarat miercuri ministrul german de interne, Horst Seehofer, transmit…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat marti despre relaxarea restrictiilor la frontiera dintre tarile lor, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Informatia a fost confirmata de Steffen Seibert, purtator de cuvant al sefei executivului german. Cei doi lideri…

- Sunt și țari precum Germania, Austria și Spania care au relaxat o parte din masuri, dar nicio țara nu se va redeschide in intregime, potrivit Hotnews. Iata care sunt tarile care relaxeaza masurile de restrictie incepand de luni: Italia In unele sectoare (construcții, automobile,…