ISUBIF: O nouă etapă de recrutare a celor care doresc să fie salvatori voluntari 'Doritorii isi pot depune dosarele de inscriere, de luni pana vineri, in intervalul 08,00-16,00, la sediul ISUBIF situat in Calea 13 Septembrie nr. 135. De la debutul programului si pana in prezent, peste 300 de voluntari, care au parcurs sedinte de pregatire teoretica si practica, urmate de sustinerea unor examene, isi desfasoara activitatea alaturi de pompierii profesionisti', informeaza un comunicat al ISUBIF transmis, miercuri, AGERPRES. Acestia fac parte din echipajul ambulantelor SMURD si participa, alaturi de paramedici, la interventii pentru acordarea primului ajutor calificat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

