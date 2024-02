ISU Iasi: Preveniti Ghinionul

Stiri pe aceeasi tema

- Data de 13 februarie 2024 reprezinta un prilej pentru pompierii constanteni de a se afla din nou alaturi de cetateni, cu recomandari pentru protectia in situatii de urgenta si materiale informative dedicate unor evenimente de referinta, potrivit ISU Constanta. Marti 13 februarie, va fi marcata "Ziua…

- Mai multe persoane au fost aduse, miercuri, la audieri la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Iasi, intr-un dosar privind fapte de coruptie la Vama Sculeni.Potrivit unor surse, sunt doi politisti de frontiera care au fost adusi din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni. La audieri urmeaza…

- Mai mulți ofițeri SRI vor participa la intalniri cu studenții, in universitați, pentru a le descrie acestora „cum pot incepe o cariera in SRI”. Anunțul a fost facut de Serviciul Roman de Informații prin intermediul unei postari pe Facebook. Prima universitate vizitata a fost „Ștefan cel Mare” din Suceava,…

- Aproape 80 de localitati au fost afectate de vremea rea din week-end, cand primele ninsori, temperaturile scazute si vantul puternic au produs efecte in judetele Arges, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Caras Severin, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Prahova, Suceava, Teleorman, Tulcea,…

- La Constanța, din cauza vijeliei, noaptea trecuta, sute de copaci și stalpi de electricitate au fost doborați, zeci de mașini au fost distruse, iar acoperișurile caselor au fost luate de vant. De asemenea, mai multe localitați au ramas fara apa potabila sau electricitate. Inspectoratul pentru Situatii…

- In cel mai bun moment al istoriei in plan extern, țara este mai vulnerabila din interior decat oricand, spune secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Iași, in cadrul dezbaterii „Securitate economica și inovare pe flancul estic al NATO și UE”

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, sustine ca nu se recomanda ca persoanele care sufera de boli cronice sa tina post, intrucat starea de sanatate se poate agrava.Medicul Florin Rosu atrage atentia asupra riscului pentru pacientii cu boli cronice care tin post,…

- In ultima luna am fost supuși unei presiuni imense ca sa renunțam la reclamația noastra la CNCD fața de declarațiile lui CTP, care i-a comparat pe pelerinii de la Sfanta Parascheva cu teroriștii Hamas. Atacați de „influenceri” și terfeliți de unii oameni din presa, harțuiți. Cine se teme de noi, de…