ISU cumpără până la 20 de ambulanţe pentru nou-născuţi Potrivit site-ului de achizitii publice, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a demarat o procedura de atribuire ce implica incheierea unui acord cadru avand ca obiect furnizarea de ambulante de transport pentru nou-nascuti in stare critica. Cantitatea minima estimata pentru acordul cadru este de 10 unitati in valoare de 7.980.000 de lei fara TVA (9.496.200 cu TVA), iar cantitatea maxima estimata este de 20 de unitati, reprezentand 15.960.000 LEI fara TV (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

