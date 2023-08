Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Varga, finanțatorul celor de la CFR Cluj, a reacționat agresiv la acuzațiile facute de Gigi Becali dupa UTA - FCSB, scor 2-1. Gigi Becali a dat vina pe frații Kovacs pentru eșecul suferit la Arad. Finanțatorul celor de la FCSB a acuzat ca Szabolcs, oficialul din camera VAR, ar fi luat decizii…

- Vasile Dincu, 61 de ani, fostul ministru al Apararii, a reacționat dupa ce FCSB a jucat primul meci in noul Ghencea, 1-0 cu CFR Cluj. Dincu, cel care a vrut sa schimbe legea Sportului pentru ca CSA Steaua sa poata juca in SuperLiga din postura de club departamental și care nu a fost de acord ca FCSB…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, l-a laudat pe Alexandru Pantea (19 ani), dupa victoria roș-albaștrilor cu CFR Cluj, scor 1-0. Fundașul dreapta a fost integralist cu ardelenii și și-a consolidat postul de titular. El a jucat in toate cele 4 meciuri cașigate de FCSB in SuperLiga, insa a fost odihnit…

- Contractul dintre FCSB și CSA Steaua pentru inchirierea stadionului Steaua pentru meciul cu CFR Cluj de duminica, 6 august, a fost semnat. Patronul ”roș-albaștrilor” a facut cateva dezvaluiri despre cum au decurs megocierile și a ce convenție are formația din Ghencea. FCSB – CFR, primul meci din Superliga…

- LPF a raspuns acuzațiilor clubului U Cluj, care a aratat Liga cu degetul pentru faptul ca nu i-a acceptat cererea de a disputa primul meci din noul sezon pe teren propriu. In schimb, ardelenii vor incepe stagiunea 2023/2024 departe de casa, la Ploiești. ...

- Tehnicianul celor de la Rapid, Adrian Mutu (44 de ani), i-a raspuns patronului FCSB, Gigi Becali, cel care spunea ca trupa alb-vișinie nu poate caștiga titlul in Superliga daca ia jucatori pe care vicecampioana i-a dat afara, precum Iulian Cristea și Razvan Oaida. „Cum sa ma lupt cu ei, daca ei iau…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, vrea sa-l convinga pe patronul Gigi Becali sa aduca o dublura pentru Risto Radunovic. Dupa ce Bogdan Vatajelu, dorit de Rapid, FCSB și in Arabia Saudita, a semnat cu U Cluj, MM spune ca a pus ochii pe un fotbalist din Liga 1 - nu i-a pronunțat numele -, care…

- Fundașul stanga Bogdan Vatajelu (30 de ani), dorit de Rapid, FCSB și in Arabia Saudita, a semnat in cele din urma cu U Cluj! In urma cu 4 zile, Gigi Becali susținea ca aparatorul de banda „a semnat in Arabia”. Rasturnare totala de situație in SuperLiga. Plecat de la CSU Craiova in aceasta vara, Bogdan…