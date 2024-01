Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! IPJ Vrancea: „Incepand cu ora 12.00 se ridica restricțiile pe DN2, de la limita cu județul Buzau catre Ramnicu Sarat.” Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora (08:00), sunt inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri…

- In ultimele 12 de ore drumarii de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania au acționat in permanența pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare. CNAIR a anunțat ca avand in vedere fenomenele…

- O persoana a decedat si alte doua ranite, sambata, in urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, la Dumbraveni. Doua mașini au fost implicate in accident, una dintre acestea fiind condusa de primarul comunei Slobozia Bradului, Merlin Ivancea, care a scapat teafar, doar lovit la o mana. „La ora 16,35,…

- Capitala Ucrainei a suferit, sambata, 25 noiembrie, cel mai mare atac cu drone al Rusiei din timpul razboiului, soldat cu cinci raniți, susțin oficialii, in timp ce zgomotul apararii aeriene și al exploziilor au trezit locuitorii la prima ora a dimineții. Atacul a lovit diferite cartiere ale Kievului…

- Federația Rusa este produsul prabușirii imperiului sovietic, la fel cum Uniunea Sovietica a fost produsul prabușirii Rusiei imperiale. Daca ne uitam la istoria indelungata a imperiilor, nu este deloc surprinzator faptul ca Rusia de astazi s-a angajat intr-un proiect menit sa restaureze imperiul.

- Rusia a angajat probabil parți din cel puțin opt brigazi in luptele pentru capturarea orașului Avdiivka, iar forțele care opereaza acolo au suferit probabil unele dintre cele mai mari rate de pierderi ale Rusiei din 2023, a raportat Ministerul britanic al Apararii la 28 octombrie.